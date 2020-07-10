أخبار الرياضة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من تسجيل الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين.. ساديو ماني يوضح حقيقة أنانية محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالتالي :









كشف سامسون ادامو مدير المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد النهائي بشأن مطالبة نادي الزمالك لـ لقب نادي القرن خلال الفترة الحالية.













كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن حقيقة وجود بعض الأنانية من زميله في الفريق، لاعبنا المصري محمد صلاح.













انطلقت منذ قليل، مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي ألافيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.









أعلن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، اليوم عن فسخ عقد المهاجم جويل ماندوندو الأوغندي.









علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، على إصابة كريم بامبو نجم الزمالك بفيروس كورونا.



