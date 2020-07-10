ساديو ماني يكشف حقيقة "أنانية" محمد صلاح في المباريات





ووجهت بعض الاتهامات في الفترة الأخيرة لمحمد صلاح بأنه يهتم بتسجيل الأهداف بمفرده ولا يمرر الكرة لزملائه، وخاصة بعد هدفه الأخير في مرمى برايتون، حيث اتهمه البعض بخطف فرصة تسجيل الهدف من زميله روبرتو فيرمينو.





وقال ماني في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي:" سجلنا أنا وصلاح وفيرمينو 250 هدفًا مع ليفربول، أعتقد أنه أمر لا يصدق، ليس سهلًا أن تسجل هذا العدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي حيث أننا نلعب ضد فرق قوية بخطوط دفاع قوية."





وأضاف:"نحاول دائمًا أن نطور من أنفسنا، من أجل تحسين أداء الفريق، اللعب مع صلاح وفيرمينو يجعل كل شيء أسهل بالنسبة لي، هما يفعلان ذلك كما يفعلان مع الآخرين."





ونفى الألماني يورجن كلوب، اليوم الجمعة، وجود خلاف بين ساديو ماني ومحمد صلاح.

كشف السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن حقيقة وجود بعض الأنانية من زميله في الفريق، لاعبنا المصري محمد صلاح.