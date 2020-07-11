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سيارات

انخفاض جديد في سعر السيارة لادا جرانتا في مصر

السبت 11/يوليه/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد وكيل الشركة الروسية العريقة لصناعة السيارات "لاد ا" في  مصر عن آخر قائمة أسعار للطراز السيدان متوسط الحجم " لادا جرانتا"

كما كشف وكيل الشركة الروسية العريقة لصناعة السيارات " لادا " في مصر عن آخر قائمة أسعار للطراز السيدان متوسط الحجم " لادا جرانتا"

كما أعلن وكيل السيارة في مصر عن تخفيض جديد في الأسعار وهو يصل إلى 5000 آلاف جنيه مصر وذلك ليصل السعر الرسمي للنسخة الواحدة منها إلى 149 ألف جنيه .

وتتميز لادا جرانتا بمحرك تصل سعته 1600 سي سي و 8 صباب لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 88 حصان ويتصل المحرك بناقل سرعة يدوي ,وبالنسبة للمحرك تستطيع جرانتا التسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 11 ثانية .

اما على الصعيد التصميم الداخلي والخارجي كما يصل هيكل طراز لادا جرانتا إلى4.26 سم مع عرض يصل إلى 1.70 سم وارتفاع يصل إلى 1.5 سم ,وحصلت السيارة على تقييم إلى 3 نجوم في اختبارات الامان الروسية وذلك فضل عدة عوامل أبرزها بـ1 إيرباج وفرامل  ABS

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