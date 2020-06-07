لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 متاحة الآن في مصر.. فيديو و صور

بعد طرحه لادا لارجوس، أعلن وكيل لادا في مصر عن طرح نسخ جديدة من سيارات lada granta 2020 في مصر وهي السيارة الجديدة لادا جرانتا ليفت باك ، وقام الوكيل بطرحها في مصر في فئتين واحدة مانيوال وواحدة أوتوماتيك.





lada granta 2020

لادا جرانتا ليفت باك ليست تقفيل محلي بل مستوردة من روسيا مثلما كان يحدث في وقت سابق عندما وفرت الشركة نسخ محلية التجميع بسعر أقل ونسخ مستوردة من روسيا بسعر أعلى من طرازاتها في مصر، والآن تعود لنفس الدور مع لادا جرانتا التي توفرها في نسخ مستوردة من الخارج ونسخ ذات إنتاج محلي في مصر لتصل لشريحة أكبر من العملاء.





لادا جرانتا ليفت باك

لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020

تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 في مصر بمحرك 1600 سي سي 8 صباب يعطي قوة تصل إلى 87 حصان متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك وتأتي بشنطة سعة 440 لترا وخزان وقود سعة 50 لترا.











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مواصفات الأمان في لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020

تأتي السيارة لادا جرانتا ليفت باك lada granta 2020 بعدد من وسائل الأمان، وتشمل ايرباج أمامي وتثبيت كراسي الأطفال في الجزء الخلفي من السيارة مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى نظام فرامل BAS مما يعزز من ثباتها ونظام الكبح في المنحدرات.

مواصفات