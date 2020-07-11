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فن

مسلسل السيد الخطأ الحلقه 3 يتصدر جوجل

السبت 11/يوليه/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر المسلسل التركي "السيد الخطأ" مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

تدور أحداث مسلسل "السيد الخطأ" في الإطار الذي نجح فيه جان خلال السنوات الأخيرة، وهو الكوميديا الرومانسية، وتشاركه البطولة النجمة "أوزجى جورال".

ويقع "أوزجور" هو شخصية لا تؤمن بالحب  في غرام فتاة تدعى  "إيزجي" دون أن يشعر لتتحول شخصيته ويكون الجمهور على موعد مع عدد من المواقف الرومانسية والكوميدية.

المسلسل من بطولة النجم جان يامان، والممثلة اوزجى غوريل، والممثلة التركية فاطمة توبتاش، والممثل التركى زونجولداك، ويتم عرضه حصريًا على شاشة قناة Fox التركية.

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