مسلسل السيد الخطأ يتصدر مؤشرات البحث في جوجل

في الإطار الذي نجح فيه جان خلال السنوات الأخيرة، وهو الكوميديا الرومانسية، وتشاركه البطولة النجمة "أوزجى جورال".

تدور أحداث مسلسل "السيد الخطأ" في الإطار الذي نجح فيه جان خلال السنوات الأخيرة، وهو الكوميديا الرومانسية، وتشاركه البطولة النجمة "أوزجى جورال".

ويقع "أوزجور" هو شخصية لا تؤمن بالحب في غرام فتاة تدعى "إيزجي" دون أن يشعر لتتحول شخصيته ويكون الجمهور على موعد مع عدد من المواقف الرومانسية والكوميدية.



