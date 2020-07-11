قمة نارية.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه اتلانتا اليوم في تمام الساعة العاشرة الا ربع علي ملعب اليانز ستاديوم "معقل السيدة العجوز" ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدورى الايطالي .
ويسعي فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز و الحفاظ علي صدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع منافسيه للتويج بـ لقب الدوري الايطالي حيث حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات فقط .
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وتذاع مباراة يوفنتوس ضد اتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 4 بتعليق محمد بركات .
ويحاول فريق اتلانتا مواصلة نتائجه المفاجأة بالموسم الحالي والصعود الي وصافة الترتيب أملا في سقوط لاتسيو امام ساسولو اليوم حيث حقق الفريق الفوز في 20 مباراة وتعادل 5 لقاءات وخسر مثلهم .
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ويحتل فريق يوفنتوس المركز الاول في جدول ترتيب الدورى الايطالي برصيد 75 نقطة بينما جاء فريق اتلانتا في المركز الثالث برصيد 66 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف لاتسيو .