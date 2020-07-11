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رياضة

قمة نارية.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا والقنوات الناقلة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:08 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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عبدالله هشام
يستضيف فريق يوفنتوس منافسه اتلانتا اليوم في تمام الساعة العاشرة الا ربع علي ملعب اليانز ستاديوم "معقل السيدة العجوز" ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدورى الايطالي . 

ويسعي فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز و الحفاظ علي صدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع منافسيه للتويج بـ لقب الدوري الايطالي حيث حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات فقط .  

وتذاع مباراة يوفنتوس ضد اتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 4 بتعليق محمد بركات .

ويحاول فريق اتلانتا مواصلة نتائجه المفاجأة بالموسم الحالي والصعود الي وصافة الترتيب أملا في سقوط لاتسيو امام ساسولو اليوم حيث حقق الفريق الفوز في 20 مباراة وتعادل 5 لقاءات وخسر مثلهم . 

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الاول في جدول ترتيب الدورى الايطالي برصيد 75 نقطة بينما جاء فريق اتلانتا في المركز الثالث برصيد 66 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف لاتسيو . 
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