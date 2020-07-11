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رياضة

في سرية تامة.. مجلس الإسماعيلي يمدد عقد محمد الشامي رسميا لمدة ثلاث سنوات

السبت 11/يوليه/2020 - 11:28 ص
محمد الشامي لاعب
محمد الشامي لاعب الإسماعيلي
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نانسي القاضي
نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، في تمديد عقد محمد الشامي مهاجم الفريق لمدة ثلاث سنوات بحيث يستمر مع الفريق حتى موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

حقق مجلس الإسماعيلي ذلك في سرية تامة خلال الفترة الماضية حرصًا من إدارة النادي على الاحتفاظ بلاعبه الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الشامى، صاحب الـ 24 عاما، يعد من الأعمدة الأساسية صفوف الإسماعيلى هذا الموسم.

ووقع "الشامي" للنادي الإسماعيلي، بسبب العلاقة القوية التي ربطت بينه وبين جماهير الدراويش خلال الموسمين الماضيين، حيث شارك الشامي فى 18 مباراة خلال هذا الموسم، ونجح فى تسجيل عدة أهداف في البطولة المحلية وأيضًا البطولة العربية.

يذكر أن فريق الإسماعيلي، يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام المقرر في ٦ أغسطس المقبل.
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