في سرية تامة.. مجلس الإسماعيلي يمدد عقد محمد الشامي رسميا لمدة ثلاث سنوات

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي، في تمديد عقد محمد الشامي مهاجم الفريق لمدة ثلاث سنوات بحيث يستمر مع الفريق حتى موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
حقق مجلس الإسماعيلي ذلك في سرية تامة خلال الفترة الماضية حرصًا من إدارة النادي على الاحتفاظ بلاعبه الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأن الشامى، صاحب الـ 24 عاما، يعد من الأعمدة الأساسية صفوف الإسماعيلى هذا الموسم.
ووقع "الشامي" للنادي الإسماعيلي، بسبب العلاقة القوية التي ربطت بينه وبين جماهير الدراويش خلال الموسمين الماضيين، حيث شارك الشامي فى 18 مباراة خلال هذا الموسم، ونجح فى تسجيل عدة أهداف في البطولة المحلية وأيضًا البطولة العربية.
يذكر أن فريق الإسماعيلي، يواصل تدريباته الجماعية استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام المقرر في ٦ أغسطس المقبل.