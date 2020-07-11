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محافظات

من بينهم 6 لمستقبل وطن.. 12 مرشحا لمجلس الشيوخ يتقدمون بأوراقهم في القليوبية

السبت 11/يوليه/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
بدأت لجنة تلقي طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بمحكمة بنها الإبتدائية بمحافظة القليوبية في تلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا حيث تقدم حتى الآن 12 مرشحا فردي من بينهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن.


وقامت اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما شهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الانتخابات ستجري داخل القليوبية على 6 مقاعد فردية و6 مقاعد على القائمة المطلقة.

وتستقبل لجان المتابعة المشكلة بقرار "الوطنية للانتخابات" والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بمختلف المحافظات، طلبات راغبي الترشح متضمنًا المستندات المطلوبة وفق القانون والتي تتضمن تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.

كما تشمل الطلبات إقرار ذمة مالية لراغب الترشح ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين للفردي وإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا، شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومي.

كما يشترطج للترشح أن يقدم  طالب الترشح شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأنه مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
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