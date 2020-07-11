أونلاين.. قصر ثقافة دمياط ينظم محاضرة عن ثورة ٢٣ يوليو

نظم قصر ثقافة دمياط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة،محاضرة بعنوان "ملحمة ثورة ٢٣ يوليو" حاضرها الكاتب رجائي عطية،وذلك في إطار مبادرة تحت شعار "الثقافة بين إيديك.
ويتم تنظيم المحاضرة عبر الصفحة الرسمية للفرع على يوتيوب في إطار قرب الاحتفال بثورة ٢٣ يوليو والمبادرة تأتى في اطار مبادرة وزارة الثقافة لتنشيط الوعى ولكن من المنزل بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.
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كما نظم قصر ثقافة الزرقا التابع لقصر ثقافة دمياط، معرض فن تشكيلي إليكتروني من أعمال الفنانة رغد موسى ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي أطلقتها تحت شعار الثقافة بين إيديك، عبر الصفحة الرسمية للفرع على تطبيق يوتيوب.
وتقدم وزارة الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية على الموقع الرسمي الخاص للوزارة تحت شعار الثقافة بين إيديك عقب انتشار فيروس كورونا المستجد تشجيعا من الوزارة على القراءة والجلوس في البيت لحين انتهاء الأزمة.