حسم٢٠٢٠.. رئيس الأركان يشهد مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة القوات البحرية والجوية.. فيديو

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة حسم ٢٠٢٠، وذلك بمشاركة تشكيلات من القوات البحرية والجوية والصاعقة البحرية والمظلات وقوات الصاعقة وقوات الدفاع الجوي.









وقد شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية "حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.







