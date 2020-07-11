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أخبار البلد

حسم٢٠٢٠.. رئيس الأركان يشهد مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة القوات البحرية والجوية.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة حسم ٢٠٢٠، وذلك بمشاركة تشكيلات من القوات البحرية والجوية والصاعقة البحرية والمظلات وقوات الصاعقة وقوات الدفاع الجوي.


وقد شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية "حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد  من قادة القوات المسلحة.


شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره.
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