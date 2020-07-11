AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 1389 حالة.. ليبيا تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:52 م
ليبيا تسجيل 47 إصابة
ليبيا تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
سمر صالح
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم السبت، عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسلمه 629 عينة أمس الجمعة، من المختبرات الخاصة بكل من طرابلس وسبها ومصراتة وزليتن؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى أكثر من ألف حالة (1011 حالة).

وأوضح المركز في بيان له أنه تسلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 474 عينة، و68 عينة من مختبر فرع المركز في سبها، و8 عينات من مصراتة، و79 عينة من زليتن.

وأشار إلى أن 582 عينة جاءت نتيجتها سلبية، و47 إيجابية؛ 25 حالة جديدة، و22 حالة مخالطة، مؤكدا تماثل 33 حالة للشفاء.

وأكد أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وصلت إلى 1389 إصابة، بينها 1011 حالة نشطة، و38 حالة وفاة، فيما تعافى 340 شخص من الفيروس منذ ظهوره في البلاد في شهر مارس الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تعز

ليبيا تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع جديد لإصابات فيروس كورونا في ليبيا

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

دفن جثمان المنتجة مى مسحال بمقابر العائلة بطريق الواحات.. فيديو وصور

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

الرواية الكاملة.. فيلم وثائقى يكشف تفاصيل قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

هل اختفى فيروس الإنفلونزا والبرد من عالمنا.. منظمة الصحة العالمية ترد

هدفنا الوصول إلى 500 هدف.. ساديو ماني: محمد صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

حيرة حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية بشكل مفاجئ.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني