إصابة عشرات الجنود الأمريكيين في قواعد عسكرية باليابان بفيروس كورونا

أصيب العشرات من جنود مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في قواعد عسكرية أمريكية بجزيرة أوكيناوا اليابانية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت وسائل إعلام يابانية عن حاكم اوكيناوا ديني تاماكي قوله إنه تم اكتشاف عشرات الإصابات بكورونا في القواعد الأمريكية، مؤكدا على تفشي الفيروس بين العسكريين الأمريكيين بشكل كبير.
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وقال تاماكي في مؤتمر صحفي إنهم مصدومون من الأمر، معربا عن أسفه لظهور كم كبير من الحالات في وقت قصير، مشككا في تدابير الوقاية التي اتخذها أفراد الجيش الأمريكي.
من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد الإصابات بكورونا بين الجنود الأمريكيين يتجاوز 60 حالة، بينما أكدت أخرى إصابة 50، وفقا لـ"جابان تايمز".