إصابة عشرات الجنود الأمريكيين في قواعد عسكرية باليابان بفيروس كورونا

أصيب العشرات من جنود مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في قواعد عسكرية أمريكية بجزيرة أوكيناوا اليابانية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ونقلت وسائل إعلام يابانية عن حاكم اوكيناوا ديني تاماكي قوله إنه تم اكتشاف عشرات الإصابات بكورونا في القواعد الأمريكية، مؤكدا على تفشي الفيروس بين العسكريين الأمريكيين بشكل كبير.





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وقال تاماكي في مؤتمر صحفي إنهم مصدومون من الأمر، معربا عن أسفه لظهور كم كبير من الحالات في وقت قصير، مشككا في تدابير الوقاية التي اتخذها أفراد الجيش الأمريكي.



