ليفربول ضد بيرنلي.. سيطرة تامة من الريدز في أول 15 دقيقة دون خطورة

سيطر التعادل السلبي على مجريات الربع الأول من مباراة ليفربول وضيفه بيرنلي في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.
بدأ ليفربول المباراة بالسيطرة على الكرة ومجريات اللقاء حتى وصلت نسبة الإستحواذ إلى 78%، لكن دون أي خطورة تذكر.
ومع الدقيقة السادسة تحصل ليفربول ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها أندرو روبيرتسون عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت الى ماني الذي حاول التسديد قبل أن يعلن الحكم عن وجود خطأ لصالح دفاع بيرنلي.
ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 4 جولات من النهاية، بينما يأتي بيرنلي في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.
ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.
ويفتقد ليفربول لخدمات لاعبه جوردان هندرسون الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة برايتون الأخيرة، واسيغيب على اثرها لنهاية الموسم.