ليفربول ضد بيرنلي.. سيطرة تامة من الريدز في أول 15 دقيقة دون خطورة

سيطر التعادل السلبي على مجريات الربع الأول من مباراة ليفربول وضيفه بيرنلي في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.





بدأ ليفربول المباراة بالسيطرة على الكرة ومجريات اللقاء حتى وصلت نسبة الإستحواذ إلى 78%، لكن دون أي خطورة تذكر.





ومع الدقيقة السادسة تحصل ليفربول ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها أندرو روبيرتسون عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت الى ماني الذي حاول التسديد قبل أن يعلن الحكم عن وجود خطأ لصالح دفاع بيرنلي.



