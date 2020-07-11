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رياضة

بيرنلي يعكر تقدم ليفربول بهدف التعادل مع بداية الشوط الثاني ..فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
عادل فريق بيرنلي النتيجة أمام مضيفه ليفربول لتصبح النتيجة 1-1، في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

تلقى جاي رودريغيز لاعب بيرنلي تمريرة داخل منطقة الجزاء وسددها منخفضة في الزاوية اليسرى لأليسون.

وجاء الهدف الأول من تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء عبر البرازيلي فابينيو، وصلت إلى أندي روبيرسون الذي سددها بالرأس من المرة الأول داخل شباك نيك بوب حارس بيرنلي

ويتصدر ليفربول الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 4 جولات من النهاية، بينما يأتي بيرنلي في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل قطع خطوة كبيرة نحو الرقم القياسي لحصد أكبر عدد من النقاط  وهو 100 نقطة، والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.

ويفتقد ليفربول لخدمات لاعبه جوردان هندرسون الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة برايتون الأخيرة.
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