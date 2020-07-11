AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كورونا والأسرة.. ندوة أونلاين جديدة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

السبت 11/يوليه/2020 - 05:51 م
الدكتور هشام سعودي
الدكتور هشام سعودي
Advertisements
أحمد بسيوني

تستضيف نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، ندوة توعوية "أون لاين" تحت عنوان "تأثير فيروس كورونا المستجد على الجوانب الأخلاقية والنفسية للأسرة ".

وقال رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالنقابة المهندس كريم عزت أن الندوة تقام يوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو، ويتحدث فيها الدكتور حسن قباري عميد معهد الإرشاد والدراسات النفسية.

أقرأ أيضًا:

صحة الإسكندرية: تكثيف المرور على لجان الثانوية العامة والأزهرية

وتتناول الندوة الأثر النفسي والأخلاقي الذي تركته جائحة كورونا على الأسرة، وأثر تطبيق مبدأ التباعد الجسدي داخل المنزل، وتكاتف الأسر في هذه الأزمة ليكون الفرد بين أسرته في أمان، وكيف تستغل الأسرة هذه الفترة لخلق مزيد من التقارب والتعاطف بين أفرادها، والارتفاع بمستوى القيم الإنسانية التراحمية في نفوسهم، إضافة الي الأثر النفسي التي تركته الجائحة على الأطفال خلال تواجدهم في المنزل وفي ظل إغلاق النوادي ومراكز الترفيه.

 كما تتناول الندوة أثر تكاتف الأسر ليحققوا السعادة فيما بينهم، وليكونوا خير معين لدولهم وأوطانهم في تجاوز هذه الأزمة والانتصار عليها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندوة أونلاين بنقابة المهندسين في الإسكندرية.. السبت

للإجابة على تساؤلات المهندسين.. ندوة طبية جديدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

ينتظر معجزة.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

بعد اعتقال ضحيته الثانية.. الأمير اندرو يتهرب من السلطات الامريكية في قضية استغلال القاصرات

بملابس كاجوال.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها.. شاهد

هبة مجدي تحيي ذكرى ميلاد والدها.. بصور من الطفولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني