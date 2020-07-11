كورونا والأسرة.. ندوة أونلاين جديدة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

تستضيف نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، ندوة توعوية "أون لاين" تحت عنوان "تأثير فيروس كورونا المستجد على الجوانب الأخلاقية والنفسية للأسرة ".

وقال رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالنقابة المهندس كريم عزت أن الندوة تقام يوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو، ويتحدث فيها الدكتور حسن قباري عميد معهد الإرشاد والدراسات النفسية.

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وتتناول الندوة الأثر النفسي والأخلاقي الذي تركته جائحة كورونا على الأسرة، وأثر تطبيق مبدأ التباعد الجسدي داخل المنزل، وتكاتف الأسر في هذه الأزمة ليكون الفرد بين أسرته في أمان، وكيف تستغل الأسرة هذه الفترة لخلق مزيد من التقارب والتعاطف بين أفرادها، والارتفاع بمستوى القيم الإنسانية التراحمية في نفوسهم، إضافة الي الأثر النفسي التي تركته الجائحة على الأطفال خلال تواجدهم في المنزل وفي ظل إغلاق النوادي ومراكز الترفيه.

كما تتناول الندوة أثر تكاتف الأسر ليحققوا السعادة فيما بينهم، وليكونوا خير معين لدولهم وأوطانهم في تجاوز هذه الأزمة والانتصار عليها