محافظ مطروح يتابع مقر مركز صيانة السيارات الحكومية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد مركز صيانة السيارات لمتابعة سير العمل بالمركز.





حيث تابع صيانة 8 سيارات بعد إعادة صيانتها و تأهيلها للتشغيل ، مشيدا بجهود العاملين بمركز الصيانة خلال الفترة الماضية مع صيانة وتأهيل مزيد من السيارات المعطلة الخاصة بالمحافظة بأقل التكلفة والاستفادة منها فى تقديم خدماتها للمواطنين فى القطاعات الخدمية بالمختلفة .





وأضاف أن مركز الصيانة له دور بتوفير عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة .





وقرر صرف مكافاة لجميع العاملين بالمركز لتشجيعهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد .





يذكر أن مركز صيانة واصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7 تم اعادة تأهيله هذا العام بعد اعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ سنوات طويلة ،لتحقيق عائد اقتصادى وتوفير تكاليف واعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة ، حيث يتم تشغيل 24 فنى صيانة به ، ويقع على مساحة 7 ألاف م2 ، ويتم متابعته من خلال ادارة الشئون الاقتصادية بالمحافظة.



