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محافظات

محافظ مطروح يتابع مقر مركز صيانة السيارات الحكومية

السبت 11/يوليه/2020 - 06:53 م
جولة محافظ مطروح
جولة محافظ مطروح
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد مركز صيانة السيارات لمتابعة سير العمل  بالمركز.

حيث تابع صيانة  8 سيارات بعد إعادة  صيانتها و تأهيلها  للتشغيل ، مشيدا بجهود العاملين بمركز الصيانة خلال الفترة الماضية مع صيانة وتأهيل مزيد من السيارات  المعطلة الخاصة بالمحافظة بأقل التكلفة والاستفادة منها فى تقديم خدماتها للمواطنين فى القطاعات الخدمية بالمختلفة .

وأضاف أن مركز الصيانة  له دور   بتوفير عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل  وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة  .

وقرر صرف مكافاة لجميع العاملين بالمركز لتشجيعهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد .

يذكر أن مركز صيانة واصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7 تم اعادة تأهيله هذا العام بعد اعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ  سنوات طويلة ،لتحقيق عائد اقتصادى وتوفير تكاليف واعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب  عدد من الفنيين  بالمحافظة ، حيث يتم تشغيل 24 فنى صيانة به ، ويقع على مساحة 7 ألاف م2 ، ويتم متابعته من خلال ادارة الشئون الاقتصادية بالمحافظة.

رافق المحافظ وجبة عبد  الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح  ومديري الإدارات المعنية
محافظ مطروح يتابع مقر مركز صيانة السيارات الحكومية
محافظ مطروح يتابع مقر مركز صيانة السيارات الحكومية
محافظ مطروح يتابع مقر مركز صيانة السيارات الحكومية
محافظ مطروح يتابع مقر مركز صيانة السيارات الحكومية
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