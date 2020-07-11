خالد الجندي: الحط من قدر الأزواج ظاهرة فى منتهى الخطورة

، إن الزوج سيسأل يوم القيامة عن زوجته وما اقترفه تجاهها في الدنيا، ويجب عليه الالتزام والقدوة والمثالية والانضباط، ومن هو بنفس تلك الصفات فيكون لا مثيل له في الوجود، ويستحق حينها الاحترام والتبجيل والتقدير وعلو المكانة.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الزوج يجب عليه أن يحفظ لزوجته مكانتها ويقوم بواجب القوامة عليها، ويخدم أهله ويحفظ كرامة امرأته ويتق الله في أهل بيته، وأن يكون كريمًا وصادقًا ووقورًا، وهو قدوة لزوجته وليس العكس، ولا تزوع عينه على ما يغضب الله، وهذا ما حدده شرع الله سبحانه وتعالى، الذى أمر الزوجة أيضا بتحمله، وإذا كان فيه كل هذه الصفات فهو رجلا وليس ذكرا، والمرأة لا تشعر منه أكثر من ذلك من الأمان، ولدينا موجودون كثير، بخلاف الشائع مممن يحطون بقدر الزوج والحط منه وهذه ظاهرة فى منتهى الخطورة".





ونوه بأن الخيانة الزوجية لها سببان الأول هو معصية الزوج نفسه وعصيانه لربه وفساد وطيته وبعده عن الله، لافتا إلى أن السبب الثانى يتجاهله البعض وهو تقصير الزوجة، وهذا ليس مبررا للخيانة، ولابد أن يكون عدل وميزان، فإذا كنا نوجه الرجال إلى تقوى الله فى النساء فلا بد أن نشد على الزوجات للحفاظ على زوجها.





وتابع: "لابد أن تحترم الزوجات القيم الإنسانية مع الزوج باحترامه وتقويره وحفظ سره، ونرى أن البعض قد قصر، نعم نحترم حق المرأة، لكن لا يكون هذا على حساب العلاقة الزوجية واحترام الزوج، فالله سيحاسب الزوجات عن أزواجهن، سوف يحاسبك الله أيتها الزوجة على أفعالك، والأمور البسيطة دا بتخرب البيت، وقال صل الله عليه وسلم:”لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حلقه عليها.. وهنا السجود سجود توقير واحترام وليس سجود عبادة، والحديث هدفه تنبيه الأسرة أنه يجب طاعة الزوج وانه سيد على عرش بيته".



