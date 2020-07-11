فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر





لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن فيروس كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر ، مشيرا إلى أنه يكاد يكون فترة شراسة الفيروس انتهت. قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أننا





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصريحات وزير التعليم العالى بشأن تجاوز مصر ذروة فيروس كورونا ليس مجرد تصريح ، ولكنه مبنى على معلومات رئسية ودراسات من أماكن مختلفة.





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وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن خطورة فيروس كورونا بدأت تقل فى مصر ، حيث بدأت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا تنخفض تدريجيا والواقع يؤكد ذلك ، وبالتالى فستعود الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى ، وسنتعامل مع فيروس كورونا كأنه "دور برد عادى".





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،قال إن التاريخ سيتذكر كثيرا الجهود الكبيرة التي فعلتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.





وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا لمواجهة هذه الأزمة.