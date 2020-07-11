بإجراءات احترازية مشددة.. انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة.. فيديو

وتضمنت الإجراءات مجموعة من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية و قاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.

وضمن الضوابط حظر تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وضرورة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، ، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب وإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول.





وشملت الإجراءات الاحترازية تطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف.



