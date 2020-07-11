AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بإجراءات احترازية مشددة.. انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 07:26 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف  الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خطة انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية، بحضور 80 ألف طالب في 22 كلية لأداء امتحاناتهم.


قال «الخشت» خلال تصريحات تلفزيونية على القناة الأولى إنهم جهزوا خطة مدروسة بعناية، لعدم وجود كثافات وفي وقت واحد في الجامعة، مشيرا إلى أنهم نفذوا تقسيم بين الكليات يراعي الأمر والحرص علي انسيابية الدخول الي الحرم الجامعي والكليات بناء على خطة ومفردات.

أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تفاصيل الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة جميع العاملين المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية و قاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.

وضمن الضوابط حظر تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وضرورة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، ، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب وإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول.

وشملت الإجراءات الاحترازية  تطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصحيح إلكترونيا.. رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الفرق النهائية بنظام البابل شيت

20 طالبا بلجان امتحانات جامعة القاهرة وعلامات استرشادية للحفاظ على التباعد

منعا لتفشي الوباء.. جامعة القاهرة: دخول الطلاب عبر بوابات تعقيم وكمامات في اللجان وقاعات التصحيح والكنترول

أثناء امتحانات الفرق النهائية.. جامعة القاهرة تمنع تبادل الأدوات بين الطلاب وتحظر التجمعات

الخشت: توفير التهوية الجيدة وحظر استخدام التكييف خلال امتحانات الفرق النهائية

طوارئ بجامعة القاهرة لإجراء امتحانات الفرق النهائية.. الدخول من بوابات التعقيم وارتداء الكمامات باللجان وقاعات التصحيح والكنترول.. غرف عزل وعيادة طبية بكل كلية.. والسماح للطلاب بالتأجيل للدور الثاني

ترشيحاتنا

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

شاطئ النخيل بالإسكندرية.. قصة مياه ملعونة تبتلع المواطنين بلا رحمة

لامتناعه عن العمل.. إحالة نقيب أطباء الأسنان للتأديب

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

تخيلوا ندعم طفلة عندها 3 سنين.. مجدي عبدالغني يساند السولية عقب التنمر على نجلته

التموين تكشف تفاصيل صراع العلامات التجارية بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

عودة الحياة إلي المساجد المغربية..السلطات تقرر فتح دور العبادة الأربعاء

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني