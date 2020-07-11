بإجراءات احترازية مشددة.. انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة.. فيديو

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
، خطة انطلاق امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية، بحضور 80 ألف طالب في 22 كلية لأداء امتحاناتهم.
قال «الخشت
» خلال تصريحات تلفزيونية على القناة الأولى إنهم جهزوا خطة مدروسة بعناية، لعدم وجود كثافات وفي وقت واحد في الجامعة، مشيرا إلى أنهم نفذوا تقسيم بين الكليات يراعي الأمر والحرص علي
انسيابية الدخول الي الحرم الجامعي والكليات بناء على خطة ومفردات.
أعلن رئيس جامعة القاهرة
، الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تفاصيل الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة جميع العاملين المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا.
وتضمنت الإجراءات مجموعة من الضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية و قاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.
وضمن الضوابط حظر تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وضرورة مراعاة الفاصل الزمني ساعتين بين الفترات الامتحانية، ، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب وإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول.
وشملت الإجراءات الاحترازية تطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف.