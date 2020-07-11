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أصل الحكاية

«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز

السبت 11/يوليه/2020 - 10:11 م
أسرار في حياة توم
أسرار في حياة توم كروز
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منة الله عبد الحميد
عيون خضراء وشعر أصفر وموهبة فريدة، عندما تجتمع هذه الصفات في شخص واحد فبالطبع يكون توم كروز الذي يتميز بأناقته ووسامته المعهودة، حتى أصبح واحدًا من أشهر نجوم هوليوود والعالم. 

منذ ظهوره لأول مرة على شاشات التليفزيون وخطف الأنظار وشق طريقه لينقش اسمه في عالم الفن، يتابعه الكبار والصغار خصوصًا أن ملامحه تبعث الأمل لمشاهديه. 

ولد توم كروز ولد توم كروز في ولاية نيويورك في سيراكيوز في الثالث من شهر يوليه عام 1962، والده هو توماس كروز مابوثر الثالث كان يعمل كمهندس كهربائي، أما والدته فهي ماري لي وكانت تعمل كمعلمة خصوصية.

ترعرع توم في أسرة متوسطة الحال أقرب إلى الفقيرة ، ولم تكن نشأته سوية فقد تعرض للضرب كثيرًا من والده في طفولته ، حتى أنه صرح بذلك في بضع مرات .

عطلة توم كروز 
خصصت اليابان يوم10 أكتوبر من كل شهر لإحياء ذكرى الفنان الوسيم، وسمتها "عطلة توم كروز" تكريمًا له عن مسيرته الفنية الطويلة ومعاملته الحسنة مع الشعب الياباني التي عبر عنها في الكثير من المناسبات حتى أصبح أول نجم سينمائي يحصل على هذا اللقب. 

توم كروز يقيم تظاهرة في مطار اليابان..بالصور

الصورة والأصل 
على الجانب الآخر، اعتقد البعض أن الشخصية الكارتونية المشهورة علاء الدين تم اقتباسها من ملامح توم كروز ليحقق نجاحًا كبيرا، القائمين على العمل قاموا بخلق تلك الشخصية لتحبها الأميرة ياسمين ليخطف قلوب الأطفال الصغار.

من بينهم توم كروز.. هؤلاء ألهموا مصممي ديزني في تص...
عسر القراءة 
عانى الفنان العالمي توم كروز من مرض الديسلكسيا هو تعسر أو صعوبة القراءة عند الأطفال، وكان يسبب له أزمة وفقدان الثقة بالنفس واعترف بذلك في أحد اللقاءات الصحفية لكنه عزم على التغلب على هذه المشكلة من خلال عدة تدريبات حتى اصبح أكثر ثقة واتزانا.
 
Alfajr News:: ::

المصارعة والفن 

يجهل الكثيرون أسرارا عن حياة الوسيم توم كروز فهو لم يسع يومًا ليصبح ممثلًا أو فنانًا مشهورًا، بالعكس فهو كان من أهم أبطال المصارعة وتفوق فيها حتى صار أحد أعضاء فريق المصارعة في الثانوي العام، ولكن تدخل القدر في حياة توم كروز من خلال إصابته أثناء ممارسة رياضة المصارعة مما جعله يبتعد عنها تمامًا ويلتحق بفريق التمثيل في المدرسة. 
 
Tom Cruise on the Wrestling Team
أسطول سيارات توم كروز

تعلق بالموتوسيكلات منذ الصغر واقتنى دراجة نارية وهذا ما تجلي واضحًا في أفلامه عند ظهوره وهو يؤدي مشاهد الأكشن والمغامرة بالدراجات النارية.
بالفيديو: هل قام توم كروز بقيادة دراجته النارية في الاتجاه المعاكس ...
يمتلك كروز العديد من السيارات الفارهة أبرزها بوجاتي فيرون تعتبر هذه السيارة التي صُنعت من قبل شركة فوكس فاجن هي من أسرع السيارات بالعالم، فضلًا عن سيارة هي فورد موستنج سالين اس 281 والتي تعتبر من أقوى سيارات شركة فورد الشهيرة. فهو يمتلك منها سيارتين بلونين مختلفين الفضي والبرتقالي. 
توم كروز يعشق امتلاك وركوب السيارات المختلفة - مشاهير
ولم يكتف الفنان بهذه السيارات فقط، بل امتلك أيضًا العديد من السيارات الشهيرة الآخرى والتي اشتهر بها ومن ضمنها السيارة الشهيرة بورش  وهى مخصصة  للأثرياء والأغنياء.
سيارات الممثل الشهير توم كروز الأكثر شهرة | الوطن كار
وامتلك الفنان الشهير أيضًا سيارات من نوع بي ام دبليو الشهيرة وخصيصا سلسلة بي ام دبليو 7، وقد ظهر فيها في فيلم من سلسلة أفلامه الشهيرة المهمة المستحيلة، ومن السيارات الشهيرة التي امتلكها الفنان هي السيارة الشهيرة كاديلاك. 

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«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز