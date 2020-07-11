لم تكن موجودة قبل ٦ سنوات.. مدير الكلية البحرية الأسبق: 40 قطعة بحرية شاركت في حسم 2020

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، أن المناورة حسم 2020، مناورة ورمز للتحدي.





وأضاف محفوظ مرزوق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عملية الإبرار التي تم تنفيذها في المناورة عملية هجومية لأنها عملية إبرار على ساحل يسيطر عليه العدو ".









وتابع محفوظ مرزوق:" اشترك في المناورة البحرية تشكيل بحري تعبوي يضم غواصات وفرقاطات ووحدات وسائل أبرار ولانشات سريعة والميسترال".





وأكمل محفوظ مرزوق:" تم مشاركة 40 قطعة بحرية في المناورة حسم 2020 هذه القطع جديدة وحديثة ولم تكن متواجدة منذ 6 سنوات ".

وأضاف محفوظ مرزوق :" القيادة السياسية والقوات المسلحة على وعي كامل بحجم التهديدات والمخاطر التي تواجه مصر ".