AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم تكن موجودة قبل ٦ سنوات.. مدير الكلية البحرية الأسبق: 40 قطعة بحرية شاركت في حسم 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 08:26 م
حسم 2020
حسم 2020
Advertisements
هاني حسين
قال  اللواء  بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق،  أن المناورة حسم 2020، مناورة ورمز للتحدي.

وأضاف  محفوظ مرزوق  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عملية الإبرار التي تم تنفيذها في المناورة عملية هجومية لأنها عملية إبرار على ساحل يسيطر عليه العدو ".


وتابع محفوظ مرزوق:" اشترك في المناورة البحرية تشكيل بحري تعبوي يضم غواصات وفرقاطات ووحدات وسائل أبرار ولانشات سريعة والميسترال".

وأكمل محفوظ مرزوق:"  تم مشاركة 40 قطعة بحرية في المناورة  حسم 2020  هذه القطع جديدة  وحديثة ولم تكن متواجدة منذ 6 سنوات ".
وأضاف محفوظ مرزوق :"  القيادة السياسية والقوات المسلحة  على وعي كامل بحجم التهديدات والمخاطر التي تواجه مصر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسر رزق: أردوغان الأحمق لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.. وعار على الإسلام

حسم٢٠٢٠.. رئيس الأركان يشهد مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة القوات البحرية والجوية.. فيديو

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

أحمد موسى: صاروخ خلال مناورة حسم 2020 قَسَمَ سفينةً معادية بضربة واحدة

اللي هيقرب هتتقطع رقبته.. ناجي شهود: تم استخدام الذخيرة الحية في حسم 2020.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى: صاروخ خلال مناورة حسم 2020 قَسَمَ سفينةً معادية بضربة واحدة

صدمة لـ الكاف | تقارير توكد اعتذار الكاميرون عن استضافة قبل نهائي دوري الأبطال

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافر .. هاني الناظر يقدم 9 نصائح يجب اتباعها فورا

رابعة الزيات تتألق بإطلالة جذابة مع ابنتها

ماركة Gucci .. سعر خيالي لفستان روجينا في أحدث ظهور