من الجونة.. كريم عفيفي يثير الجدل بالجلباب الأبيض والشيشة

نشر كريم عفيفى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من الجونة.





وظهر مرتديًا جلبابًا أبيض وهو ممسكٌ بالشيشة وكتب معلقًا على صورته: "ملحوظة محدش يجيب سيرة نجيب ساويرس والنبي".





وعلق له الفنان حمدى الميرغني قائلًا: "كدة تبقي حبيبي واخويا وكفاءة اسحب جامد يا ملك المعسل".





يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.



