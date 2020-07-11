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فن

من الجونة.. كريم عفيفي يثير الجدل بالجلباب الأبيض والشيشة

السبت 11/يوليه/2020 - 08:28 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
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اسماء الحسيني
نشر كريم عفيفى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من الجونة.

وظهر مرتديًا جلبابًا أبيض وهو ممسكٌ بالشيشة وكتب معلقًا على صورته: "ملحوظة محدش يجيب سيرة نجيب ساويرس والنبي".

وعلق له الفنان حمدى الميرغني قائلًا: "كدة تبقي حبيبي واخويا وكفاءة اسحب جامد يا ملك المعسل".

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطوله كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى.
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