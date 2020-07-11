نهاد أبوالقمصان: المتنمرون بابنة عمرو السولية مكانهم السجن أو مستشفى المجانين

هاجمت نهاد ابو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أصحاب واقعة التنمر التي تعرضت لها ابنة نجم النادي الأهلي عمرو السولية والتى تبلغ ثلاثة أعوام، وتعرض والدها للاعتداء اللفظي بسبب ملابسها على مواقع السوشيال ميديا، قائلة: "من قاموا بالتنمر بابنة عمرو السولية ارهابيين وكتائب الكترونية".





وأوضحت نهاد أبو القمصان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن هذه الفئة من رواد السوشيال ميديا ارهابيين من جماعة الاخوان التي حاولت ممارسة الارهاب ضد المصريين قبل 30 يونيه وفشلت والان يشكلون لجان الكترونية للترويج للأفكار الداعشية بين الشباب والأطفال باستخدام مشايخهم.





وتابعت: "مشايخ الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعي باسميهم شيوخ المهرجانات و بيشتغلوا على عقلية الناس البسيطة، وهم ما بين فئران ولجان الكترونية ويتنمروا على الأطفال الصغيرة"، مؤكدة أن هناك حالة ارهاب تمارس على الانترنت ضد المجتمع المصري خاصة الفتيات والأطفال.





واستكملت: "فى حالة ارهاب تمارس على النت ضد المجتمع المصري ومن يقوم بحملات التنمر والتحرش على الفتيات والاطفال مكانه مستشفى الامراض العقلية او السجن"، مطالبة بإتاحة الامكانيات لمباحث الانترنت ومدهم بكل الامكانيات والقوى البشرية لتسهيل مهامهم لمواجهة اللجان الالكترونية والارهابيين.