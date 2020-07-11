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محافظات

أحمد عواض يتفقد قصرى ثقافة الشاطبي والأنفوشي

السبت 11/يوليه/2020 - 08:57 م
أحمد بسيوني

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم قصرى ثقافة الشاطبي والأنفوشي بالإسكندرية وكان في استقباله أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ومسعود المصري مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

 

يأتي ذلك ضمن جولاته بإقليم غرب ووسط الدلتا لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة العاملين والرواد بالمواقع الثقافية التابعة للإقليم حيث أكد سيادته على أهمية وضع العلامات الإرشادية على جميع مداخل المواقع والقاعات والمسارح ومكتبة الكبار والمرسم.

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كما أشار إلى الالتزام بالنسبة المقررة وهي 25% من الطاقة الاستيعابية وضرورة الالتزام بالتباعد الآمن بين المتواجدين وعدم دخول أي من العاملين أو الرواد بدون ارتداء الكمامات الواقية، تأتي هذه الاستعدادات قبل بدء استقبال الرواد من الشباب والكبار بكلا القصرين على أن تستمر أنشطة الطفل أونلاين.

 

تجدر الاشارة إلى أن وزارة الثقافة أعدت خطة زمنية تهدف الى اعادة الحياة الى المواقع والمنشآت الثقافية والفنية لاستكمال الرسالة التنويرية باعتبار القوى الناعمة وسيلة فاعلة في بناء الانسان وتطوير الوعي، وخلق مجتمع مستنير قادر على تحقيق ازدهار الوطن.

أحمد عواض يتفقد قصرى ثقافة الشاطبي والأنفوشي
أحمد عواض يتفقد قصرى ثقافة الشاطبي والأنفوشي
أحمد عواض يتفقد قصرى ثقافة الشاطبي والأنفوشي
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