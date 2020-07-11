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أخبار العالم

الأورومو يطالبون الاتحاد الأفريقي بالتدخل لإنهاء عنف الحكومة الإثيوبية

السبت 11/يوليه/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
طالب مجتمع الأورومو في جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا بضرورة التدخل لدى إثيوبيا وحث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على إنهاء العنف وأعمال القتل واستهداف عرقية الأورومو في إثيوبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الأفريقية، فقد اتهمت جماعة الأورومو بجنوب أفريقيا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بـممارسة التطهير ضد شعب أورومو وحثت رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا على التدخل.
جاء ذلك في أعقاب اندلاع الاضطرابات العنيفة في إثيوبيا على خلفية مقتل الناشط والموسيقي هاشالو هونديسا في أورومو في 29 يونيو.

وقال الأورومو في جنوب أفريقيا إنهم يريدون من رامافوسا أن يكون صوت من لا صوت لهم، وتذكير آبي أحمد بضرورة وقف انتهاكات حقوق الانسان في إثيوبيا.

ونقلت الوكالة عن رئيس الجماعة في جنوب أفريقيا، عبدالرحمن موسى، قوله إنه رامافوسا يجب أن يضع ما يحدث في إثيوبيا على جدول الاتحاد الأفريقي بصفة عاجلة.

وأعرب موسى عن قلقه إزاء فقدان أرواح إثيوبيين أبرياء لافتا إلى أن الوضع الحالي في اثيوبيا قد يتصاعد إلى تكرار الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إذا لم يكن هناك تدخل.

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