شاهد بالفيديو.. إطلاق النار على متظاهري الأورومو المحتجين على مقتل الإثيوبي هشالو هونديسا





تداول ناشطون اثيوبيون مقطع فيديو يظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على مقتل الفنان الاثيوبي، هشالو هونديسا.





علق الناشطون على الفيديو بقولهم إن قوات جبهة التيجراي تطلق النار على المتظاهرين الأورومو، في إشارة إلى الصراع العرقي داخل إثيوبيا.





والتيجراي تعد من أقل العرقيات في إثيوبيا، ومع زالت كانت تقود الحكم في البلاد منذ أن تشكل حزبها السياسي عام 1989 ووصل إلى سدة الحكم عام 1991.





أما الأورومو فهي واحدة من أكبر العرقيات في إثيوبيا، يصل تعدادها إلى أكثر من 35 بالمائة من السكان الذين يقارب عددهم 110 ملايين نسمة.





وكان المطرب الاثيوبي قد لقى مصرعه رميا بالرصاص على يد مجهولين، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات كثيرة في البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 82 قتيلا حتى اليوم.





وتتكرر عمليات الاغتيال الغامضة في إثيوبيا منذ وصول آبي أحمد إلى سدة الحكم، ومن أشهرها اغتيال مدير مشروع سد النهضة في ظروف غامضة.







