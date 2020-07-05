جبهة سيداما تدين اغتيال هونديسا وتطالب حكومة أديس أبابا بإطلاق سراح سياسيي الأورومو

وناشدت جبهة سيداما جميع الدول الوقوف تضامنا مع طائفة الاورومو الداعية إلى الوحدة وحماية النظام الفيدرالي الحالي في إثيوبيا.

وأثار مقتل هاشالو هونديسا احتجاجات واسعة النطاق في أديس أبابا وأوروميا، ما أسفر عن مقتل العشرات وفقا للسلطات المحلية وخلف مئات الجرحى.











وأدانت جماعات حقوقية دولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وقطع الإنترنت، مطالبين أديس أبابا بالتحلي بالهدوء ووقف التصعيد بعد عدة أيام من الاضطرابات.



