بتوقيع أحمد حافظ.. دينا راغب تتألق بإطلالة من الطراز الفرعوني

شاركت دينا راغب خبيرة التجميل، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بجلسة تصوير جديدة للمصور سامح السباعي.
تألقت دينا راغب خبيرة التجميل، بإطلالة مميزة مرتدية فستان سهرة عابر للزمان بطراز فرعوني يعبر عن جمال الحضارة الفرعونية غني بتطريزات اللؤلؤ و الأحجار الملونة و حبيبات الكريستال البراقة من توقيع مصمم الأزياء المتميز أحمد حافظ.
وجاء تصميم الفستان الأنيق بقماش التل الشفاف المبطن الغني بالتطريزات البراقة، ذو قصة ضيقة مع فتحة أمامية علي الساقين.
واستكملت دينا راغب إطلالتها بمكياج شرقي بظلال عيون ترابية ناعمة و أحمر شفاه باللون النود و أيلاينر مجنح و رموش كثيفة لتبرز جمال العينين.
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و اختارت تسريحة شعر مرفوع إلى الأعلى ليترك جمال وجهها و يعزز الإطلالة الشرقية بأنامل مصفف الشعر هيثم دهب، كما ارتدت مجموعة مجوهرات فاخرة مرصعة بالألماس و اللؤلؤ، حيث ارتدت الأقراط كبيرة الحجم، مع خاتم و أسورة و أضافت سلسلة ماسية بعدة طبقات زينت بها جبهتها.