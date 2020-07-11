AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتوقيع أحمد حافظ.. دينا راغب تتألق بإطلالة من الطراز الفرعوني

السبت 11/يوليه/2020 - 10:10 م
دينا راغب
دينا راغب
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت دينا راغب خبيرة التجميل، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بجلسة تصوير جديدة للمصور سامح السباعي.

تألقت دينا راغب خبيرة التجميل، بإطلالة مميزة مرتدية فستان سهرة ‏عابر للزمان بطراز فرعوني يعبر عن جمال الحضارة الفرعونية غني بتطريزات اللؤلؤ و الأحجار الملونة و حبيبات الكريستال البراقة من توقيع مصمم الأزياء المتميز أحمد حافظ.

وجاء تصميم الفستان الأنيق بقماش التل الشفاف المبطن الغني بالتطريزات البراقة، ذو قصة ضيقة مع فتحة أمامية علي الساقين.

واستكملت دينا راغب إطلالتها بمكياج شرقي بظلال عيون ترابية ناعمة و أحمر شفاه باللون النود و أيلاينر مجنح و رموش كثيفة لتبرز جمال العينين.

اقرأ ايضًا:

و اختارت تسريحة شعر مرفوع إلى الأعلى ليترك جمال وجهها و يعزز الإطلالة الشرقية بأنامل مصفف الشعر هيثم دهب، كما ارتدت مجموعة مجوهرات فاخرة مرصعة بالألماس و اللؤلؤ، حيث ارتدت الأقراط كبيرة الحجم، مع خاتم و أسورة و أضافت سلسلة ماسية بعدة طبقات زينت بها جبهتها.


دينا راغب دينا راغب
دينا راغب دينا راغب
دينا راغب دينا راغب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحمر المطرز .. شمس الكويتية تشعل السوشيال ميديا

مكياج ملفت.. راندا البحيري تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

بفستان جلد ومكياج ناعم .. نور اللبنانية في جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي في مصر.. وزير النقل يعلن التفاصيل

في عيد ميلاده الـ41.. 15 صورة تكشف لياقة أحمد صلاح حسني البدنية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي 1-1

AdvertisementS

الصحة: تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

أرسلا صوره عاريًا لزوجته.. مباحث الدقهلية تضبط رجليّ أعمال عذّبا شخصًا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

النيابة العامة تنفي معاقبة أب لنجله بتركه على مظلة شرفة وحدة سكنية بالعاشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها المسكنات.. 3 أشياء لن تتوقعها تحتوي على الكافيين

حلويات وأطعمة لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا .. تعرف عليها

«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز