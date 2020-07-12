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مطالب برلمانية بفتح قاعات الأفراح ودار المناسبات بنسبة 25%.. نواب: تحافظ على العمالة من التشرد.. وافتتاح المقاهى يؤكد نجاح تجربة التعايش مع كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:02 ص
قاعات الافراح
قاعات الافراح
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حسن رضوان
  • برلمانية تطالب بإعادة فتح دور المناسبات وقاعات الافراح 25%
  • للحفاظ على العمالة من التشرد.. برلمانى يطالب بفتح قاعات الافراح المفتوحة
  • صحة المواطن أهم.. برلماني يؤيد قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات

شهدت الفترة الماضية تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجارى، ولكن المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك وأكدت وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.

واستطلع موقع "صدى البلد" أراء عدد من نواب البرلمان، حول إمكانية فتح قاعات الافراح ودار المناسبات وهل هناك بدائل وحلول أخرى للحفاظ على العمالة الموجودة بها، الذين أكدوا جميعا، أن فتحها بنسبة 25% ينهى الأزمة ويحافظ على العمالة من الترشيد مع أخذ رأى وزارة الصحة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية.


طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة فتح دور المناسبات وقاعات الافراح بنسبة 25% مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًة أن هذه القاعات تمتلك عددا كبيرا من العمالة ومن الضروري فتح الديار والقاعات من أجل مصلحة المواطنين.


وقالت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة فى الفترة الماضية  قررت إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية ويجب معاملة دور المناسبات وقاعات الأفراح بنفس المعاملة.


وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة أخذ راى وزارة الصحة في قرار الفتح وزيادة نسبة الـ 25 % عندما يتم الانتهاء من الازمة مع أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية، مؤكدة أن هذه الفترة شهدت عقد امتحانات الثانوية العامة والمراحل النهاية وغيرها وذلك يؤكد نجاح تجربة التعايش مع كورونا.

ومن جانبه، طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بضرورة فتح قاعات افراح ودار مناسبات فى الأماكن المفتوحة، لافتًا إلى أن الاماكن المغلقة تؤدى إلى انتقال فيروس كورونا بسهولة ولكن الأماكن المفتوحة سيكون منافذ تهوية كبيرة.

قال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن إغلاق دار المناسبات وقاعات الأفراح يؤدى إلى تعطيل العمل لدى عدد كبير من العاملين مما يزيد نسبة البطالة فى المجتمع، مؤكدًا أن فتح قاعات الافراح المفتوحة يقلل من الأزمة ويؤدى الى توازن بين الجانبين فى الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على العمالة من التشرد.

كما، أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إغلاق قاعات الافراح ودار المناسبات بسبب فيروس كورونا؛ منعا لتفشيه، وتابع النائب حديثة:" صحة المواطن فى المقام الاول".

وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إنه اذا تم فتح قاعات الافراح ودار المناسبات سنفقد السيطرة على الأشخاص الموجودين داخها، لافتا الى أن الحكومة تسعى للحفاظ على صحة المواطن وقامت بغلق هذه الاماكن من اجل ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة ستستفيد من قرار الفتح ولكنها تفضل الحفاظ على صحة المواطن ولذلك يجب أن يعلم الجميع أنه بمجرد انتهاء الازمة سوف يتم فتح جميع الأماكن المغلقة.

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