مطالب برلمانية بفتح قاعات الأفراح ودار المناسبات بنسبة 25%.. نواب: تحافظ على العمالة من التشرد.. وافتتاح المقاهى يؤكد نجاح تجربة التعايش مع كورونا

برلمانية تطالب بإعادة فتح دور المناسبات وقاعات الافراح 25%

للحفاظ على العمالة من التشرد.. برلمانى يطالب بفتح قاعات الافراح المفتوحة

صحة المواطن أهم.. برلماني يؤيد قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات





شهدت الفترة الماضية تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجارى، ولكن المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك وأكدت وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.





واستطلع موقع "صدى البلد" أراء عدد من نواب البرلمان، حول إمكانية فتح قاعات الافراح ودار المناسبات وهل هناك بدائل وحلول أخرى للحفاظ على العمالة الموجودة بها، الذين أكدوا جميعا، أن فتحها بنسبة 25% ينهى الأزمة ويحافظ على العمالة من الترشيد مع أخذ رأى وزارة الصحة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية.







