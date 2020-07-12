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محافظات

لاستعادة الحركة .. خبير يضع ضوابط للوصول إلى صفر كورونا بـ5 مدن سياحية

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:04 ص
خبير يضع ضوابط للوصول
خبير يضع ضوابط للوصول إلى صفر كورنا بـ5 مدن سياحية
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إبراهيم جادالله

طالب الخبير السياحى ماجد القاضى وصاحب إحدى شركات السياحة  باختيار 5 مدن شاطئية وثقافية على مستوى الجمهورية، والعمل على أن تكون هذه المدن خالية من كورونا مع بداية موسم الشتاء نوفمبر 2020 بتكاتف الأجهزة المرتبطة والمهتمة بصناعة السياحة.


وأوضح القاضى أنه يجب توفير وسائل الأمان والأمن والتفتيش الصحى بمنافذ هذه المدن مع توفير سرعة إجراء المسحات الطبية واختبارات الفيروسات الفورية بجميع المداخل البرية و البحرية و الجوية  مع حظر دخول اى حامل للفيروس بهذه المدن عن طريق المداخل .


وتابع القاضى أنه من الضرورى  التركيز على الإعلان و للترويج على ان المدن التى تم اختيارها خالية من فيروس كورونا مع مطلع شتاء 2020.


ودعا الخبير السياحى إلى عمل  مسحات طبية مسبقة عن طريق اعتماد السفارات المصرية بالخارج لبعض المستشفيات واعتماد أخذ شهادة خلو من فيروس كورونا شرط الدخول لهذه المدن ولا يمنح العملاء فيزا دخول فورية الا عن طريق السفارات بالخارج وذلك للدول التى ينتشر بها الفيروس مع حملة ترويج ودعاية عن المدن الخمس بشعار خالية من كورونا او زيرو كورونا.


وقال القاضي: قطعا لابد من المساهمة المادية من الغرف والاتحاد والمستثمرين لإحياء هذا المقترح والذى سيعود على القطاع كله بالخير، ويطبق المقترح تباعا على جميع المدن السياحية المصرية، مشيرا الى ان المحافظات السياحية المقترحة هي البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الاقصر ، أسوان ، مرسى مطروح.

لاستعادة الحركة .. خبير يضع ضوابط للوصول إلى صفر كورونا بـ5 مدن سياحية
لاستعادة الحركة .. خبير يضع ضوابط للوصول إلى صفر كورونا بـ5 مدن سياحية
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