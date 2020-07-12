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رياضة

سفير مصر بالكاميرون: موسم الأمطار سوف يعطل استضافة المباريات المصيرية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:06 ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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حسن العمدة
قال مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إنه لم يصدر إلى الآن أي قرارات، تفيد باعتذار الكاميرون عن استضافة نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدحت المليجي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الكاميرون لم تصدر قرارها الرسمي بشأن استضافة دوري أبطال إفريقيا، من عدمه، لكن القرار الأقرب هو الرفض.


وأوضح المليجي، أن قرار الاستضافة خاص بالكاميرون وليس الاتحاد الكاميروني للكرة، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لرفض استضافة البطولة، هو تفشي فيروس كورونا.

وتابع أن موسم الأمطار سوف يعطل استضافة الكاميرون للمباريات المصيرية، علاوة على رفض الاتحاد الكاميروني، افتتاح الاستاد المرشح لاستضافة مباريات الأبطال، دون جمهور.

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