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عادل عبده: محمود رضا أبو الفنون الشعبية عربيا وعالميا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:57 ص
محمود رضا أبو الفنون
محمود رضا أبو الفنون الشعبية
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عبد الخالق صلاح
 قال الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة أن فرقة رضا على مدار 60 عامًا تمثل القوة الناعمة الحقيقية لمصر من خلال عروض الفرقة التي إنطلقت إقليميًا وعالميًا. 

وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن الراحل محمود رضا هو أبو الفنون الشعبية في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن أفضاله لا تعود فقط على مصر ولكن إستعانت به الدول العربية التي شرعت إلى إبراز فنونها الشعبية وكان للراحل دور كبير ومهم في هذا الاطار.

وأضاف أن محمود رضا لم يكن نجمًا مصريًا أو عربيًا فقط بل إن فنه ذاع صيته عالميًا وأصبح من أهم رموز الفنون الشعبية على مستوى العالم.
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