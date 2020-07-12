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رياضة

خبير لوائح: الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية للزمالك

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:33 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية لنادي الزمالك، مشددا على أن القلعة البيضاء لديها مكتسب لمدة 6 أشهر للقب "نادي القرن الحقيقي".

وقال عبداللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " ما حدث هو أن مرتضى منصور توجه للغرفة التجارية، لتسجيل علامة تجارية باسم معين، وهو نادي القرن الإفريقي لكرة القدم".


وأضاف: "هناك دفع مرتضى طلب رسوم، ولن يأخذ الموافقة إلا بعد 6 أشهر، عند التسجيل يأخذ ورقة بأنه سجل هذه العلامة باسم نادي الزمالك؛ ولكن الموافقة تأتي بعد هذه المدة".

وأضاف: "مرتضى لديه مكتسب، وهو إنه لو علق لافتة فهو معه فترة 6 أشهر لا أحد يستطيع أن يمنعه، لأنه معه ورقة تُفيد بالتسجيل في الغرفة التجارية بأنه نادي القرن الإفريقي في كرة القدم، ولكن بعد فترة الـ6 أشهر، لو النادي الأهلي تقدم بطعن وتم قبوله، سيكون الزمالك مُلزم بإزالة اللافتة وكل ما يخص هذا الموضوع".
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