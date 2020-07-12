خبير لوائح: الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية للزمالك

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية لنادي الزمالك، مشددا على أن القلعة البيضاء لديها مكتسب لمدة 6 أشهر للقب "نادي القرن الحقيقي".





وقال عبداللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " ما حدث هو أن مرتضى منصور توجه للغرفة التجارية، لتسجيل علامة تجارية باسم معين، وهو نادي القرن الإفريقي لكرة القدم".





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وأضاف: "هناك دفع مرتضى طلب رسوم، ولن يأخذ الموافقة إلا بعد 6 أشهر، عند التسجيل يأخذ ورقة بأنه سجل هذه العلامة باسم نادي الزمالك؛ ولكن الموافقة تأتي بعد هذه المدة".



