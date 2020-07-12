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حوادث

بعد تداول الصورة على فيسبوك .. حقيقة تعذيب أب لنجله ووضعه على مظلة شرفة المنزل

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:13 ص
قسم شرطة ثان العاشر
قسم شرطة ثان العاشر من رمضان
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مصطفى الرماح
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب (نجله) بوضعه على المظلة الخاصة بشرفة منزله.


توصلت التحريات إلى تحديد والد الطفل المشار إليه (صاحب محل فضيات ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).


وباستدعائه وسؤاله نفى قيامه بالتعدى عليه وأفاد بأنه عقب لوم نجله المشار إليه بسبب إتلاف دراجته وعدم الحفاظ عليها قام الطفل بالقفز أعلى مظلة الشرفة مختبئًا منه، وقام بتهدئته وأنقذه.


وبسؤال الطفل (10 سنوات) ووالدته (ربة منزل ومقيمة بذات العنوان) أيدا ما جاء بأقوال المذكور ونفيا قيام الوالد بالتعدى عليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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