تكرار مأساة جورج فلويد .. تظاهر الآلاف في بريطانيا تحت شعار حياة السود أهم.. فيديو وصور

انضم الآلاف من المتظاهرين إلى احتجاجات (حياة السود أهم) سيرا على الأقدام في برايتون بالمملكة المتحدة، وهم يرتدون ملابس سوداء ويحملون لافتات تندد بالعنصرية، مع مطالب برحيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.





وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، خرج المتظاهرون، أمس السبت، بعدما أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا مع شرطة ساسكس بعدما تم تصوير 3 ضباط وهم يعنفون رجلا مثل جورج فلويد وكان يردد (أنا لا أستطيع التنفس).









وهذه الكلمات هي نفسها التي قالها جورج فلويد قبل موته خنقا في الولايات المتحدة على يد ضابط شرطة أبيض، ويعد أيقونة المظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة.





وخرج المتظاهرون وهم يرتدون أقنعة وجه كتب عليها (استعمار كل شئ)، وظلوا يرددوا طوال المسيرة، حياة السود مهمة، والمملكة المتحدة ليست بريئة.









وعند مرورهم أمام النصب التذكاري للحرب في برايتون غنوا اغاني حماسية، مثل الاحتجاجات التي جرت الشهر الماضي في المملكة المتحدة.









وصاح المتظاهرون أنه من واجبهم القيام بذلك يوميا، والنضال المستمر من أجل العدالة العرقية، وقالوا: "نحن أقوى بكثير معا، تجمعنا بالحب والسلام والتضامن، ليس لدينا ما نخسره".











