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فن

قريبا .. سامو زين يشوق جمهوره لعمل فني جديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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مريم عزت
روج سامو زين لعمله الفني القادم بنشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام. 

وكتب سامو زين على الصورة: "قريبا.. ترقبوا".


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يذكر أن سامو زين أعاد طرح أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" بطريقة جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" بفيديو كليب مختلف ومواكب للعصر الحالي بعد مرور 8 سنوات على طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "استنيت سنين كتير ..  يوم اللقا .. واتمنى أعيش معاك ..  وأفرح بقى .. أنا حبيت هواك عشان أجمل هوا .. حلوه في عيني الدنيا طول ما احنا سوا .. يوم ورا يوم بنام علي شوقي ليك .. دنا حسيت بحياتي لما لاقيت عنيك .. بحلم بيك".



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