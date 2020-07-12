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فن

إدوارد بصحبة محمد سامي في إجازته الصيفية.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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مريم عزت
شارك إدوارد  جمهوره بصورة من إجازته الصيفية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة المخرج محمد سامى وعدد من أصدقائه. 


وكتب إدوارد على الصورة: " الصيف مع أصدقائى المفضلين".


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يذكر أن إدوارد شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎


ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم. 

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