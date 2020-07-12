توجيهات السيسي بإعداد استراتيجية لتطوير قطاع التعدين ومناورة حسم 2020.. أبرز اهتمامات صحف الأحد

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ التي سلطت الضوء أيضا على إحدى مراحل المناورة (حسم 2020) التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية في إحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.









كما اهتمت الصحف بإعلان وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة لميناء الإسكندرية ضمن صفقة 1300 عربة جديدة،

وتابعت الصحف - كذلك - مفاوضات سد النهضة التي تواصلت لليوم التاسع، وشهدت عدة اجتماعات للمراقبين مع كل دولة على حدة في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية.









وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.









وتناقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة، وضرورة صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، بما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.









ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات خاصة الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز، حيث أوضح المتحدث أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية خاصة في منطقة خليج السويس، فضلا عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك والتوسع في نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الإنتاج الحربي بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.









في سياق آخر، وتحت عنوان (في إطار "حسم 2020".. عملية برمائية ناجحة وضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إحدى مراحل المناورة (حسم 2020) التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية في إحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.









وأوضحت الصحيفة أن المرحلة بدأت بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، كما نفذت وحدات بحرية عددا من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، لافتة إلى أن هذه المناورة تأتي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نظرا لم تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.









إلى ذلك، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 10 عربات إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن لمصر إلى 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة (ترانسماش) الروسية الممثل للتحالف الروسي المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.









وفي شأن آخر، نشرت صحيفة (الجمهورية) وتحت عنوان (الإحصاء: 101 مليون نسمة.. عدد سكان مصر أكتوب القادم) أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر ارتفاعا في عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير من العام الجاري مقارنة ب 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017 بزيادة 5.2 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد.. متوقعا أن يصل إلى 101 مليون نسمة في 17 أكتوبر 2020.





وفي شأن مفاوضات سد النهضة، أبرزت صحيفة (الأخبار) مواصلة وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية من الدول الثلاث المفاوضات الساعية إلى حل الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.





وكتبت الصحيفة - تحت عنوان (غدا ختام مفاوضات سد النهضة) - أنه تختتم غدا مفاوضات سد النهضة التي تواصلت لليوم التاسع وشهدت عدة اجتماعات للمراقبين مع كل دولة على حدة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية.





ونقلت (الأخبار) عن وزارة الري أن وزراء مصر والسودان وإثيوبيا استعرضوا الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا، مشيرة إلى عدم تحقق أي توافق حتى الآن حول النقاط الفنية والقانونية، وأنه تم الاتفاق على أن ترسل كل دولة تقريرها إلى جنوب أفريقيا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي) مع استمرار المناقشات حتى غد.





وأشارت الصحيفة - نقلا عن الوزارة - إلى أن مصر طرحت على اللجنة الفنية بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.





كما تابعت (الأخبار) نبأ تلقي اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحاكم الابتدائية طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت الصحيفة أن 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها أمس في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبيا أو مستقلين وكذا القوائم المطلقة.



