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تكنولوجيا

تسريبات MatePad T10 و T10s.. هواوي تعتزم طرح حاسبين لوحيين قريبا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:02 ص
حاسب هواوي
حاسب هواوي
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شيماء عبد المنعم
كشفت أحدث الصور المسربة على تويتر،مواصفات حاسبين لوحيين مرتقبين من هواوي وهم MatePad T10، و MatePad T10s.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز حاسب هواوي اللوحي MatePad T10s، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 10.1 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسل.

وسيعمل حاسب هواوي اللوحي MatePad T10s، بمعالج من نوع HiSilicon Kirin 710A، بتردد 2.0 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Huawei MatePad T10s
وسيحتوي تابلت MatePad T10، على بطارية بسعة 5100 ميللي أمبير في الساعة، وسيعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 من هواوي المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، وسيعمل مع مكبرات صوت من نوع  Harman Kardon، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل.

وأما مواصفات حاسب MatePad T10s، فسيأتي بشاشة بقياس 9.7 بوصة وبدقة 1280×800 بكسل، مع ذاكرة وصول عشوائي بسسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت، إلى جانب مكبري صوت إستريو، و سيدعم الحاسوبان تقنية Histen 6.0 من هواوي.

ولا تتوفر أي معلومات حاليا، عن موعد أو مكان طرح الحاسبين في الأسواق، ولكن من المتوقع أن تطلق شركة هواوي الصينية، حاسبيها اللوحيين قريبا.
Huawei MatePad T10
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