القناعة كنز لا يفني.. لميس سلامة: تحقيق الحلم واجب ولا تجري وراء المال فقط

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن القناعة كنز لا يفنى، لافتة إلى أن حساباتنا في الحياة تختلف من فترة لأخرى، فهناك من هو راض بما قسمه الله له من رزق، وآخر يسعى لكسب أموال أكثر.





وأضافت لميس سلامة، مقدمة برنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن تحقيق الحلم واجب وعليك أن تبذل كل ما فى وسعك لتحقيقه ولكن لا تجري وراء المال فقط.





وأشارت الإعلامية لميس سلامة، إلى أن هناك من يتمنى دوام الستر والصحة وراحة البال، مضيفة أن السعي الدائم وراء كسب الأموال أمر غير صحيح.





وتابعت أن هناك دراسة بإحدى الجامعات الأمريكية كشفت أن الأموال لا تجلب السعادة طوال الوقت لصاحبها، ونوهت الدراسة إلى أنه كلما اكتسبت أموالا أكثر كلما سعيت وراء تحقيق المزيد وقد لا تمتلك القناعة بعد ذلك.