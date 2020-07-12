بإجمالي 480 شقة.. بدء تسليم وحدات الإسكان المميز بدمياط الجديدة



وأكد المهندس محمد رجب أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الاثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء، 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 22/7/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الاثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 6/8/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.





وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 9/8/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 10/8/2020 ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 11/8/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 12/8/2020، وتخصيص يوم الخميس 17/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.



وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الإثنين 17/8/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 18/8/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 19/8/2020، وتخصيص يوم الأحد ٢٣/8/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

