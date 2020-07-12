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اقتصاد

بإجمالي 480 شقة.. بدء تسليم وحدات الإسكان المميز بدمياط الجديدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:08 ص
شقق الإسكان المتميز
شقق الإسكان المتميز
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم 20 عمارة سكنية، بإجمالي 480 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المميز" غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ابتداء من اليوم، الأحد الموافق 12 يوليو  الجارى، وحتى يوم  الأحد الموافق  23  أغسطس المقبل.


وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة  في بيان، الأحد، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، وأنه على أصحاب الوحدات المذكورة التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز  "بخطاب البنك " الموجه للجهاز لتسلم الوحدة، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.


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وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم  بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19، موضحًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم  1 اليوم الأحد 12/7/2020/، ووحدات العمارة رقم 2، غدًا الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 15/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 16/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.


وأكد المهندس محمد رجب أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الاثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء، 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 22/7/2020، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الاثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 6/8/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 9/8/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 10/8/2020 ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 11/8/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 12/8/2020، وتخصيص يوم الخميس 17/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.


وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارة  رقم 18، يوم الإثنين 17/8/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الثلاثاء 18/8/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الأربعاء 19/8/2020، وتخصيص يوم الأحد ٢٣/8/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
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