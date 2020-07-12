لتحقيق عدة مكاسب.. اللجنة الخماسية تدرس التقدم بطلب لاستضافة المباريات المتبقية لدوري أبطال إفريقيا





ويرغب مسئولو الجبلاية فى استضافة القاهرة نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية على الملاعب المصرية من أجل تحقيق العديد من المكاسب أبرزها عدم إرباك حسابات جدول الدورى الممتاز إلى جانب إرسال رسالة إلى العالم أن مصر قادرة على استضافة أي أحداث فى ظل ظروف أزمة كورونا.





يذكر أن الكاميرون اعتذرت عن عدم استضافة نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية على ملعب دوالا بداعى الخشية من تأثير انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني التنسيق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن استضافة الحدث القارى فى القاهرة واستطلاع رأى الجهات الأمنية بهذا الشأن.