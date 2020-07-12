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مدبولي: نجحنا في احتواء أزمة كورونا.. والغلق التام أثبت فشله في دول أخرى.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:36 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية منذ تفشي أزمة وباء كورونا كانت على وعي تام بحجم دولة مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون مواطن، ووضعت نصب عينيها عدم تضرر أصحاب الأعمال اليومية نتيجة الأزمة.  


وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، عددًا من المشروعات القومية، أن الدولة المصرية ارتكزت على محورين في أزمة وباء كورونا؛ أولهما الحفاظ على صحة المواطن المصرى، بالإضافة للنظر لأصحاب الأعمال اليومية وتوقف دخلهم نتيجة أزمة وباء كورونا.


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في احتواء تداعيات الجائحة، ولم تتوقف عجلة الاقتصاد المصري في ظل أزمة وباء كورونا، لافتا إلى أن الغلق التام الذي دعا إليه البعض أثبت عدم فاعليته للتعامل مع وباء كورونا في دول أخرى.


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عددا من المشروعات القومية، من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات 9 آلاف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


وكان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع "الأسمرات ٣" السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
 

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