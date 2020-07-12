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فن

مسقط الحفاضة.. عمر الشناوي في أحدث ظهور مع ابنه

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:33 ص
عمر الشناوي
عمر الشناوي
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ندى فكري
شارك الفنان عمر الشناوي، متابعيه بصورة جديدة له مع ابنه وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عمر الشناوي على الصورة قائلا: "صديقي الصغير راكب الأمواج.. ده كمان مسقط الحفاضه".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- منحرف... ربنا يخليهولك يارب
- ما شاء الله ربنا يسعدكوا 
- شكلكوا مسخره بجد 

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يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

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