صحف السعودية اليوم.. أكثر من 165 ألف حالة شفاء من كورونا في المملكة.. 12.7 مليون إصابة بـ بالفيروس حول العالم.. وروسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لـ كوفيد-19

المملكة تؤكد أن جهودها في مكافحة كورونا جرت في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان

الإمارات تتصدى لـ 100 ألف هجمة سيبرانية خلال يونيو

إسرائيليون يتظاهرون ضد سياسة الحكومة مع أزمة «كورونا»: «دعونا نتنفس»

أمريكا تسجل 66,281 إصابة و811 وفاة بكورونا.. وترامب يرتدي الكمامة لأول مرة

ردًا على الضريبة الجديدة.. ترامب يصّفع باريس برسوم جمركية قاسية

أستراليا توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ركزت صحيفة "الرياض" على إعلان وزارة الصحة أمس، السبت، تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم تسجيل 2370 حالة تعافٍ إضافية، و30 حالة وفاة جديدة.









ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 229.480 حالة، من بينها 61.903 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2230 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 165.396 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2181 حالة وفاة.









في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة الصحة السعودية دشنت 120 سريرًا إضافيًا للعناية المركزة ومئات الأجهزة الطبية في مستشفى عسير المركزي في إطار الجهود المبذولة لرفع الطاقة الاستيعابية لكل المستشفيات بمناطق المملكة.









وذكرت صحيفة "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث برقية تهنئة للرئيس ميلو ديوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، اطراد التقدم والازدهار.









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى تأكيد المملكة العربية السعودية أن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) جرت في إطار نهج قائم على حقوق الإنسان، ضمن مسارين متوازيين يتمثلان في مكافحة الوباء والحد من انتشاره من جهة، ومعالجة الآثار المترتبة عليه أو على التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشاره على حقوق الإنسان من جهة أخرى.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الوئام" إلى إعلان ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس، السبت، على حسابه على "تويتر" عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لمساعدة الاقتصاد على التصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.









وفي شأن آخر، لفتت صحيفة "اليوم" إلى إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات نجاح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.









وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى إعلان الجيش الوطني الليبي مساء أمس، السبت، أنه سيواصل وقف إنتاج وتصدير النفط الذي تقول المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنه يكلف البلاد خسارة إيرادات تصل إلى 6.5 مليار دولار.









وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن آلاف الإسرائيليين تدفقوا إلى ساحة رابين أمس (السبت)، احتجاجًا على كيفية تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة «كوفيد - 19».









ونشرت الشرطة الإسرائيلية نحو 300 شرطي في الساحة التي تعدّ وجهة تقليدية للمتظاهرين، بهدف الحفاظ على الأمن ومراقبة قواعد التباعد الاجتماعي، وفق الشرطة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.









وأفادت صحيفة "سبق" بأن العراق استعاد السيطرة على منافذه الحدودية، مع إيران أمس، بعد زيارة مهمة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمنفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران، مشددًا في كلمة هناك على أن المنافذ «لن تكون وكرًا للفاسدين بعد اليوم».









وجاءت الخطوة ضمن عملية عسكرية واسعة في المناطق الحدودية وبعد سنوات من الفوضى الإدارية والأمنية على المنافذ مع إيران وسيطرة الميليشيات والأحزاب النافذة عليها.









دوليا، نقلت صحيفة "اليوم" عن البيانات المجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوزت 12.7 مليون حالة حتى صباح اليوم، الأحد.









وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليونا و720 ألف حالة، كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز السبعة ملايين، والوفيات 565 ألفا.









وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.









وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفايروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفايروس 133,66 حالة وفاة.









في سياق متصل، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع السبت، كمامة للمرة الأولى في مكان عام خلال زيارته مركزًا طبيًا، مذعنا للضغوط كي يكون مثالًا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.









وأوضحت صحيفة "الوئام" ما قالته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25٪ على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك ردا على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوما.









وقالت صحيفة "الرياض" إن السلطات الصحية الأسترالية أعطت موافقة أولية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وكالة الأدوية الأسترالية إن عقار ريمديسيفير سيتم استخدامه على المصابين بالفيروس في المستشفى ويعانون من أعراض شديدة.









كما أشارت صحيفة "اليوم" إلى إعلان روسيا اليوم، الأحد، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 11335.







