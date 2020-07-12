برلماني تونسي: الحزب الدستوري الحر يجمع توقيعات لإقالة الغنوشي

أعلن النائب التونسي عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، اليوم الأحد، أنه تجرى محادثات مع النواب والكتل لجمع توقيعات لإقالة الغنوشي، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق، قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إنه لا سبيل لاستمرار رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في رئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن يوم الاثنين المقبل سيكون يومًا فارقًا في البرلمان التونسي.





وكانت زعيمة الحزب الدستوري الحر ، قد قدمت مقترحاً لسحب الثقة من الغنوشي، ونظم ناشطون وأعضاء بالحزب تظاهرات حاشدة ضد الغنوشي، معتبرين أنه لا يمثل رجل دولة ولم يتخلص من عباءة جماعته.





وشنت موسى ، هجوما شرسا على الغنوشي بسبب علاقته المشبوهة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق في ليبيا.





وقالت موسى ، إن الغنوشي تجاوز كل أجهزة الدولة، لافتة إلى أنه يتلقى تمويلا أجنبيا لتنفيذ أجندة تركيا في المغرب العربي.





يشهد البرلماني التونسي موجة من المشاحنات بين تيار الإخوان ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والتي بدأت بمنع الأمن الرئاسي دخول شخص تابع لائتلاف الكرامة الموالي للإخوان مشتبه به في ملفات إرهابية.





وقد أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس السبت أنها وكتلتها البرلمانية المكونة من 17 مقعدا داخل البرلمان التونسي قد دخلوا فى اعتصام مفتوح بمقر البرلمان ، بعد تعرضها للتهديد المباشر من النائب الإخواني سيف مخلوف.



