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أخبار العالم

آيا صوفيا.. أول تعليق لـ بابا الفاتيكان على قرار أردوغان

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:57 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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على صالح
في أول رد فعل على محاولات الديكتاتور التركي هدم الحضارة المسيحية في بلاده وتحويل ايا صوفيا إلى مسجد، قال البابا فرانسيس اليوم الأحد، إنه تأذى من قرار تركيا بجعل متحف آيا صوفيا في اسطنبول مسجدًا ، وهو أحدث زعيم ديني يدين هذه الخطوة.

وقال خلال مباركته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس "أفكاري تذهب إلى اسطنبول، أفكر في سانتا صوفيا وأنا متألم للغاية".

وأشعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغضب بإعلان آيا صوفيا الشهيرة في اسطنبول منفتحة على العبادة الإسلامية، على الرغم من التحذيرات الدولية بعدم تغيير وضع النصب التذكاري الذي يبلغ عمره حوالي 1500 عام.

وجاء في إعلانه "قرار تسليم إدارة أيا صوفيا ... إلى مديرية الشؤون الدينية وفتحه للعبادة في 24 يوليو 2020 ، لتقام الصلوات الأولى حسب الرئيس التركي.
 
وقبل لحظات من إصدار البيان ، تم إلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 الذي حول الموقع إلى متحف تبعه مرسوم بتسليم آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

وانتفض قادة العالم والمنظمات والأفراد يعبرون عن قلقهم ومعارضتهم لهذا القرار.



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