بقى لينا كلمة.. وزير الرياضة: ننتج 7500 متر نجيل صناعي يوميًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدشين منظومة جديدة في الأندية ومراكز الشباب التابعة للوزارة، وهو أن يكون هناك جزء حكومي وإشراف من الوزارة ولكن بدعم وتمويل مستثمرين ورجال أعمال يكون لهم نسب انتفاع متفق عليها وجزء من الإدارة، لتحقيق استفادة للجانبين.











وقال الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، اليوم الأحد، إنه منذ 2014 حتى الآن تم الاعتماد على النجيل الصناعي في الملاعب، ولذلك جرى الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع نجيل صناعي بتكنولوجيا ألمانية بحتة، ويتم إنتاج 7500 متر يوميًا لتغطية السوق المحلية.











وذكر أشرف صبحي أنه أصبحت لوزارة الشباب كلمة في الاقتصاد المصري من خلال التفكير فى تغطية تكاليف ما نديره، والدخول بالمنتج المصرى بالاستثمار فى العالم الخارجى ونضخ فى مراكز الشباب سلسلة أفرع وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب ومنتديات الشباب.







