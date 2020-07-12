AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بقى لينا كلمة.. وزير الرياضة: ننتج 7500 متر نجيل صناعي يوميًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:43 م
وزير الشباب
وزير الشباب
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدشين منظومة جديدة في الأندية ومراكز الشباب التابعة للوزارة، وهو أن يكون هناك جزء حكومي وإشراف من الوزارة ولكن بدعم وتمويل مستثمرين ورجال أعمال يكون لهم نسب انتفاع متفق عليها وجزء من الإدارة، لتحقيق استفادة للجانبين.


وقال الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية، اليوم الأحد، إنه منذ 2014 حتى الآن تم الاعتماد على النجيل الصناعي في الملاعب، ولذلك جرى الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مصنع نجيل صناعي بتكنولوجيا ألمانية بحتة، ويتم إنتاج 7500 متر يوميًا لتغطية السوق المحلية.


وذكر أشرف صبحي أنه أصبحت لوزارة الشباب كلمة في الاقتصاد المصري من خلال التفكير فى تغطية تكاليف ما نديره، والدخول بالمنتج المصرى بالاستثمار فى العالم الخارجى ونضخ فى مراكز الشباب سلسلة أفرع وتطوير الاستادات على مستوى المحافظات وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب ومنتديات الشباب.


وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية رياضية بلغت 1025 من الوحدات الشبابية الرياضية، كما استطاع تغطية نفقات الوزارة من الموارد الذاتية بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب بشمال سيناء والقليوبية وقنا

خطة العام الجديد | وزارة الرياضة: إنشاء 256 ملعبا و34 مركز شباب ومبنى إداريا

تمهيدا لافتتاحها في 30 يونيو.. أشرف صبحي يتفقد الأعمال الجارية بمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات.. صور

وزارة الرياضة تدعو للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية

لمتابعة إجراءات عودة النشاط.. وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب عين الصيرة.. صور

وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور

ترشيحاتنا

وزيرة الصناعة: نسعى لتصنيع سيارات كهربائية.. وتخصيص 250 مليار جنيه للإحلال التدريجى لـ1.3 مليون مركبة ملاكى متقادمة.. فيديو

ضبط 15 حالة غش بالموبايل والسماعات والفيزا في لجان الثانوية العامة اليوم.. ونقل 4 طلاب للمستشفى

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

الرئيس السيسي عن وقف تراخيص البناء: الموضوع دا أمن قومي ومصلحة وطنية.. فيديو

تأجيل حفل محمد منير في الأوبرا.. لهذا السبب

راح ضحيته 11 شخصا واحد تلو الآخر.. كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل