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السيسي عن تطوير منطقة سن العجوز العشوائية: متنسوش الصور دي

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:39 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ريهام فيكتور لطيف
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان بإيقاف صورة منطقة سن العجوز قبل وبعد تطويرها خلال عرضها، قائلا: "سيب الصورة دي نتفرج عليها كلنا".


وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، مخاطبا المواطنين: "متنسوش الصور دي، ومتسمحوش إنها تتكرر تاني".


ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة  تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.


 وكان الرئيس السيسى تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
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